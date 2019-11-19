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Заместитель Помпео: Решение заморозить помощь Украине исходило лично от Трампа

Заместитель Помпео: Решение заморозить помощь Украине исходило лично от Трампа
07:41 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Замгоссекретаря США подчеркнул, что решение о приостановке помощи Киеву исходило непосредственно от американского лидера.

Решение о заморозке финансовой и военной помощи Украине исходило непосредственно от президента США Дональда Трампа.

Об этом на закрытых слушаниях в Палате представителей Конгресса США заявил заместитель госсекретаря по политическим делам Дэвид Хейл, сообщило агентство ТАСС.

Стенограмма слушаний была обнародована в понедельник, 18 ноября, а само заседание состоялось в начале месяца. Дипломат давал показания членам трех комитетов нижней палаты Когресса в рамках процедуры импичмента президента США.

По словам Хейла, Трамп дал распоряжение административно-бюджетному управлению Белого дома о заморозке помощи Украине.

Он уточнил, что 23 июля состоялась встреча на уровне заместителей глав всех ключевых американских ведомств, занимающихся внешней политикой. На этом заседании заместитель помощника президента по нацбезопасности Чарльз Капперман спросил у представителей каждого ведомства о позиции по вопросу приостановления помощи Украине.

"Я решительно выступил в поддержку возобновления помощи, и то же самое сделали представители всех других ведомств за исключением административно-бюджетного управления Белого дома", − рассказал замгоссекретаря.

Трамп: Зеленский даже не подозревал о блокировке военной помощи Украине

"Административно-бюджетное управление, когда их спросили, сообщило, что они получили указание от президента и исполняющего обязанности руководителя аппарата Белого дома Мика Малвэни заморозить помощь", − подчеркнул Хейл.

Как сообщалось, второй разговор главы Белого дома с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля вызвал серьезную обеспокоенность в администрации США. В результате появилась жалоба "обличителя", а также инициировано расследование по импичменту в Палате представителей американского Конгресса.

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США, Конгресс США, Дональд Трамп, Помощь Украине, Дэвид Хейл.
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