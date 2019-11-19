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Порошенко не явился на допрос по делу об Иловайском котле

Порошенко не явился на допрос по делу об Иловайском котле
13:39 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Бывший президент и 15 ноября не являлся на допрос в военную прокуратуру.

Бывший президент Украины Петр Порошенко сегодня снова не явился на допрос в Главную военную прокуратуру Генеральной прокуратуры в качестве свидетеля по делу об Иловайской трагедии.

Порошенко вызвали на допрос на 10.00.

Также в военную прокуратуру не пришли адвокаты экс-президента. Главной военной прокуратурой ГПУ осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по факту планирования, подготовки, решения и ведения представителями власти РФ агрессивной войны против Украины с целью изменения границ ее территории и государственной границы, а также совершения других преступлений, приведших к гибели людей, временной оккупации части территории Украины и другим тяжелым последствиям.

Порошенко уже вызывали на допрос по этому делу 15 ноября, однако тогда он также не пришел.

Справка. В конце августа 2014 года после ожесточенных боев бойцы сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области. Российские военные обстреляли коридор, по которому по договоренности должны были выходить украинские бойцы. По официальным данным, вокруг Иловайска и в самом городе погибли 366 украинских бойцов, около 450 получили ранения, 300 попали в плен, 84 до сих пор считаются пропавшими без вести. Вместе с тем парламентская Временная следственная комиссия по расследованию Иловайской трагедии оценивала общие потери украинских войск в тысячу человек.

Сообщение о подозрении Порошенко: ГПУ изучает материалы ГБР

Генпрокуратура 14 августа 2017 года обнародовала результаты расследования событий под Иловайском в августе 2014 года. Согласно этим результатам, главным виновником Иловайской трагедии является военное командование РФ. 13 сентября новый главный военный прокурор Виктор Чумак анонсировал новое расследование причин, которые привели к Иловайской трагедии.

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ГПУ, Петр Порошенко, Допрос, Иловайская трагедия.
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