"Ждем Вас на корпоративах": Тимошенко жестко ответила Зеленскому

Новости Украины:Юлия Тимошенко напомнила президенту Украины "еще одну давнюю традицию".

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко резко ответила президенту Владимиру Зеленскому на его слова о том, что она предлагала свои кандидатуры для назначения на государственные должности в обмен на поддержку партии "Слуга народа" в парламенте.

Об этом она написала в своем Facebook-аккаунте.

"Хотелось бы говорить с Вами, Владимир Александрович, о судьбе страны, но Вы выбрали другой тон", - написала Тимошенко.

На слова о "давней украинской традиции" Тимошенко припомнила еще одну.

"Раз в пять лет некоторым украинским президентам кажется, что они взяли джек-пот! А дальше все по сценарию... Ну вы в курсе... Словом, ждем Вас на корпоративах... Можно со своим пианино", - написала народный депутат.

Таким образом, Тимошенко решила намекнуть на одну из сцен "Вечернего квартала", в которой действующий президент имитирует игру на рояле половым органом.