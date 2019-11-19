В "Слуге народа" хотят отменить запрет на смену отчества

Новости Украины:Украинцы смогут менять отчество, если за законопроект проголосует нужное количество нардепов.

Верховной Раде Украине предложили внести изменения в некоторые законодательные акты о праве физического лица на смену отчества.

Такое предложение поступило в от 13 депутатов от фракции "Слуга народа".

Соответствующий законопроект №2450 был зарегистрирован в Раде 15 ноября.

Депутаты хотят внести изменения в Гражданский и Семейный кодексы Украины, установив норму, благодаря которой физическое лицо, достигшее шестнадцати лет, сможет по своему усмотрению не только изменить свои фамилию и собственное имя, но и отчество.

Причиной, по которой парламентарии предложили данный законопроект является то, что нынешнее законодательство позволяет свободно менять имя и фамилию, но не предусматривает права на смену отчества по своему усмотрению. Это, по мнению инициаторов законопроекта, нарушает 21 и 22 статьи Конституции.

Авторами проекта закона значатся Владимир Ватрас, Валерий Божик, Павел Павлиш, Максим Дырдин, Николай Стефанчук, Игорь Фрис, Иван Калаур, Ирина Венедиктова, Михаил Новиков, Александр Мережко, Роман Бабий, Сергей Демченко и Андрей Костин.