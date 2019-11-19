Ради ускорения евроинтеграции: Кабмин проведет специальное заседание

Новости Украины:Кабмин 20 ноября проведет евроинтеграционное заседание.

Кабинет министров проведет 20 ноября евроинтеграционное заседание, сообщил вице-премьер-министр по вопросам евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

"Завтра состоится евроатлантическое заседание Кабинета министров, где мы примем ряд важных для ускорения евроинтеграции решений ", - сказал Кулеба во вторник на встрече членов Европейской бизнес ассоциации, посвященной 20-летию ЕБА.

В свою очередь, глава представительства Евросоюза в Украине в своем выступлении отметил рост украинского экспорта с добавленной стоимостью в ЕС и подчеркнул, что Евросоюз намерен продолжить поддержку евроинтеграционных процессов в стране.

При этом он указал на важность улучшения условий ведения бизнеса, в частности через борьбу с коррупцией.

Напомним, Украина ожидает существенного прогресса в урегулировании конфликта по результатам встречи "Нормандской четвёрки".