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Кабмин назначил нового главу Госгеокадастра

Кабмин назначил нового главу Госгеокадастра
02:00 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Новый глава ведомства назначен по итогам конкурса.

Кабинет министров Украины по итогам конкурса назначил председателем Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра Дениса Башлыка. Об этом сообщила пресс-служба Кабмина по итогам заседания 20 ноября.

9 сентября Кабмин уволил Людмилу Шемелинец с должности руководителя Госгеокадастра, а 4 октября объявил конкурс.

Денис Башлык занимал должность директора Департамента международного сотрудничества и рынка земель Госгеокадастра с 2017 года, до этого работал в том же департаменте главным специалистом.

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Окончил Институт международных отношений КНУ им. Тараса Шевченко по специальности “Международные отношения”.

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Кабмин, Глава Госгеокадастра, Денис Башлык.
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