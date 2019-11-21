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Дубилет: В Украине все готово к внедрению электронных доверенностей

Дубилет: В Украине все готово к внедрению электронных доверенностей
10:44 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Кабинете министров Украины планируют запустить электронные доверенности, которые должны снизить уровень рейдерства.

Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет анонсировал введение в ближайшее время электронных доверенностей в дополнение к существующим бумажным.

"Мы планируем запустить для граждан крутейшую штуку - электронные доверенности… Представьте себе, что вы оформляете у нотариуса доверенность. И вот, кроме того, что он вам дает ее на стандартном бумажном бланке, он также вам присылает pdf-файл (по почте, в мессенжер, на флешке - не важно) со своей электронной подписью", - написал Дубилет на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, это очень удобно, особенно в случае необходимости срочно передать такую доверенность в другой город или район, а также подчеркнул, что файлы с электронными подписями безопаснее, отметив, что часть случаев рейдерства случаются именно путем использования поддельных бланков доверенностей.

Дубилет сообщил, что для внедрения этого решения "уже все есть". "У нотариусов и так есть е-подпись, они и сейчас могут ставить ее в пару кликов на любые файлы. Надо только изменить пару строк в законах и подзаконке (подзаконных актах – ред.). Именно этим мы сейчас с Минюстом и Нотариальной палатой и занимаемся… Я надеюсь, что мы сможем подать закон в парламент в ближайшие недели. Как только закон будет принят, электронные доверенности должны заработать уже на следующий день", - рассказал министр Кабмина.

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При этом Дубилет подчеркнул, что электронные доверенности, по крайней мере, на первом этапе, будут вводиться только как дополнение к бумажным.

Как сообщалось, Дубилет заявил, что подал в Раду законопроект об официальной публикации законов на сайте, а не в газете.

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Кабмин, Рейдерский захват, Дмитрий Дубилет, Электронные доверенности.
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