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КС признал неконституционным закон Зеленского об уполномоченных Рады

КС признал неконституционным закон Зеленского об уполномоченных Рады
13:20 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:КСУ признал законопроект Зеленского об уполномоченных Рады не соответствующим Конституции.

Конституционный суд Украины признал не соответствующим требованиям ч.1 ст.157 Конституции Украины внесенный президентом Владимиром Зеленским законопроект №1016 о внесении изменений в статьи 85 и 101 Конституции относительно уполномоченных Верховной Рады.

Как сообщается на официальном сайте КС, при этом в соответствующем выводе по конституционному обращению Верховной Рады суд признал законопроект соответствующим требованиям ч.2 ст.157 и целиком - ст.158 Конституции Украины.

В заключении суда указывается, что предложенные законопроектом изменения в статьи 85 и 101 Конституции предусматривают введение нового вида парламентского контроля, который может выйти за пределы контроля над соблюдением конституционных прав и свобод человека и потенциально может представлять риск чрезмерного вмешательства парламента через уполномоченных за соблюдением Конституции и законов без соблюдения баланса частных и публичных интересов, в частности в предпринимательскую деятельность, в деятельность институтов гражданского общества, органов государственной власти и органов местного самоуправления, а значит, может привести к нарушению и ограничения прав и свобод человека и гражданина.

"Конституционный суд Украины предостерегает от введения такого контроля над соблюдением Конституции Украины, что противоречит Конституции Украины и может привести к юридической неопределенности, поскольку это несовместимо с принципом верховенства права - одной из основных гарантий соблюдения прав и свобод человека и гражданина. Для человека и гражданина такая неопределенность является угрозой произвола со стороны органов публичной власти и их должностных лиц", - говорится в заключении КС.

Кроме того, введение нового вида парламентского контроля через институт уполномоченных Рады может привести к сужению сферы деятельности и полномочий уполномоченного Верховной Рады по правам человека (омбудсмена), а также к ограничению права граждан обращаться за защитой своих прав к омбудсмену.

В заключении отмечается, что внесение в Конституцию предложенных изменений приведет к установлению неопределенных границ полномочий Рады вопреки конституционному принципу разделения государственной власти и к нарушению системы сдержек и противовесов между законодательной, исполнительной и судебной ветвями власти, что является угрозой для обеспечения прав и свобод человека и гражданина.

ЕС констатирует, что предложенные в законопроекте изменения не направлены на ликвидацию независимости или нарушение территориальной целостности Украины, однако они не согласуются с конституционными принципами верховенства права и разделения государственной власти, принципами демократического, правового государства и в случае введения будут угрожать правам и свободам человека.

Заключение КС является обязательным, окончательным и таким, что не может быть обжаловано.

Как сообщалось, Зеленский внес в Раду законопроект №1016 29 августа как безотлагательный. Ст.101 Конституции о парламентском контроле предлагается дополнить абзацем о том, что для осуществления парламентского контроля над соблюдением Конституции и законов в отдельных сферах Рада может назначать своих уполномоченных, правовой статус которых определяется отдельными законами. Соответственно перечень полномочий парламента, изложенный в ст.85 Основного закона, будет дополнен пунктом о том, что Верховная Рада назначает и увольняет таких уполномоченных, а также заслушивает их ежегодные отчеты.

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Согласно процедуре рассмотрения конституционных изменений, Верховная Рада должна была направить соответствующий законопроект в Конституционный суд для получения заключения о соответствии инициативы ст.157 и ст.158 Основного закона.

3 сентября Верховная Рада направила законопроект в КС для получения вывода относительно соответствия Основному закону.

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Верховная Рада, Конституция, КСУ, Конституционный Суд Украины, Владимир Зеленский.
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