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В прокуратуре сообщили подробности подозрения Садовому

В прокуратуре сообщили подробности подозрения Садовому
15:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Садовый и другие чиновники подозреваются в махинациях с землей на сумму свыше 90 млн гривен.

Сотрудники Специализированной антикоррупционной прокуратуры вручили подозрение мэру Львова Андрею Садовому в злоупотреблении властью, сообщил в видеообращении Андрей Садовой на своей странице в соцсети Facebook.

"Только что прокуроры Холодницкого вручили мне сообщение о подозрении. О чем идет речь? В 2015 году Львов на открытом конкурсе привлек инвестора – компанию СТР. Мы получили от этой компании 54 млн грн за землю… На этом поле инвестор должен построить индустриальный парк. Начиная с 2015 - 2016 годов – блокирование со всех сторон. На уровне государственной власти, Генеральной прокуратуры", - заявил Садовой.

В свою очередь, на странице САП в Facebook сообщается, что 21 ноября прокуроры САП сообщили о подозрении должностныи лицам Львовского горсовета, злоупотребления которых во время операций с земельными участками на территории Рясно-Русского сельсовета Львовской области нанесли ущерб на сумму более 93,5 млн грн.

"В 2015 году в правоохранительные органы обратились более 60 граждан с заявлениями о незаконном отчуждении принадлежащей им земли. В ходе расследования этих фактов было установлено и подтверждено выводами экспертов и специалистов, действительно более 23,49 га земель были проданы по договору купли-продажи должностными лицами Львовского городского совета в нарушение требований действующего законодательства без аукциона по заниженной стоимости, как земли промышленности. Кроме того, выяснилось, что проданный земельный участок вообще не принадлежит территориальной общине города Львов, а фактически используется в качестве огородов и находится в собственности Рясно-Русского сельского совета, как земля сельскохозяйственного назначения", - говорится в сообщении.

Мэру Львова Садовому вручили подозрение

По данным САМ, чиновникам инкриминируется преступление по ч.2 ст.28 ч.2 ст.364 (организация злоупотребления и злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. "Сразу после вручения подозрений, прокурорама САП вручено ходатайство об избрании указанным лицам мер пресечения", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Генпрокуратура открыла уголовное производство по факту незаконной продажи 32 га земли Львовским горсоветом.

15 ноября 2016 года во Львовском горсовете прошли обыски в рамках указанного дела, а в июле 2017 года Садового по этом поводу вызывали на допрос в прокуратуру.

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Львов, САП, Мэр Львова, Андрей Садовой.
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