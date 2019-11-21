В Верховной Раде Украины уже 38 межфракционных объединений

Новости Украины:Верховной Раде Украины зарегистрировано уже 38 межфракционных объединений (МФО) по состоянию на ноябрь.

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины в Facebook со ссылкой на ответ Аппарата ВР на информационный запрос.

"По состоянию на ноябрь в Верховной Раде VIII созыва зарегистрировано 38 межфракционных объединений, что является высоким показателем", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что почти половина объединений (42%) созданы по региональному принципу, в состав которых в основном входят депутаты-мажоритарники. В частности, в ВР действуют такие МФО, как "Львовщина", "Тернопольщина", "Кировоградщина", "Черниговщина", "Друзья Ивано-Франковска", "Виннитчина", "Юг Украины", "Прикарпатье", "Буковина", "Слобожанщина", "Днипро!", "За родную Сумщину", "Черкасчина", "Житомирщина", "За Хмельнитчину", "Киевщина". Также зарегистрировано МФО "Кубань" и "Украинцы в мире".

Кроме того, часть объединений соответствуют отраслевой специфике: "Платформа по трансформации угольных регионов", "Питьевая вода", "За развитие реформы местного самоуправления и децентрализацию власти", "Турбаза", "Энергетика и окружающая среда", "Парламентская платформа борьбы с туберкулезом", "Блокчейн фо Юкрейн", "Економика.Now". Некоторые объединения сосредоточены на вопросах бизнеса: "Бізнес-варта", "За ФЛП", "За ускоренную евроинтеграцию украинского бизнеса".

"Несмотря на значительное количество МФО о деятельности большинства из них почти ничего не известно. Часто МФО создаются для повышения статуса народного депутата в глазах избирателей и существуют лишь формально. Иногда создание МФО является ответом на определенные политические события или демонстрирует амбиции их основателей", - пояснил глава КИУ Алексей Кошель.

В соответствии со ст. 60 (1) Закона "О регламенте Верховной Рады Украины" народные депутаты могут добровольно объединяться в межфракционные депутатские объединения без регистрации, кадрового, материально-технического, информационного, организационного обеспечения их деятельности аппаратом Верховной Рады Украины.