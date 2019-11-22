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Зеленский готовится посетить Эстонию с однодневным визитом

Зеленский готовится посетить Эстонию с однодневным визитом
11:28 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:Владимир Зеленский планирует встретится с президентом Эстонии, а также с членами правительства.

Глава украинского государства Владимир Зеленский, 26 ноября с рабочим визитом посетит Эстонию. Об этом сообщили в пресс-службе президента Украины. 

В ходе визита Зеленский встретится с президентом Эстонской Республики Керсти Кальюлайд. Кроме этого, запланировано ряд встреч с представителями парламента и членами правительства Эстонии. 

"26 ноября Президент Украины Владимир Зеленский посетит с официальным визитом Эстонскую Республику. В рамках визита запланированы переговоры Главы государства с Президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, а также встречи со спикером Рийгикога (парламента) Эстонии Хенни Пиллуаасом и Премьер-министром Эстонии Юри Ратасом", - сообщили в ОП.

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Также, президенты обоих стран примут участие в Цифровом форуме. 

На днях СМИ Эстонии распространили информацию о том, что Владимир Зеленский готовится посетить Эстонию. В прессе сообщалось, что кроме ряда встреч с представителями правительства, Зеленский пообщается с членами украинской общины.

Как сообщалось ранее, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с египетским бизнесменом, исполнительным главой компании Orascom Investment Holding Нагибом Онси Савирисом.

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Эстония, Владимир Зеленский, Визит в Эстонию.
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