Кабмин уволил главу Госэнергоэффективности

Новости Украины:Кабмин уволил Сергея Савчука с должности главы Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению.

Кабинет министров Украины распоряжением №1062 от 15 ноября уволил Сергея Савчука с должности главы Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины по согласию сторон.

Другим распоряжением №1053 в этот день правительство решило провести конкурс на эту должность на пять лет с правом повторного назначения без конкурса еще на один срок

Заявки на конкурс принимаются до 2 декабря включительно, а оценивание кандидатов намечено на 6 декабря.

Распоряжением №1069 от 15 ноября Кабмин также временно возложил обязанности главы Госэнергоэффективности на главного бухгалтера управления финансирования, бухгалтерского учета и отчетности агентства Елену Товстенко.

Савчук возглавлял Госэнергоэффективности с 20 августа 2014 года.