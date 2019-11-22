"Слуга народа" проголосует за снятие неприкосновенности с Порошенко

Новости Украины:В "Слуге народа" говорят, что депутаты очень мотивированны проголосовать за снятие неприкосновенности с Порошенко.

Партия "Слуга народа" намерена голосовать за снятие неприкосновенность с пятого президента Украины Петра Порошенко. Об этом в интервью одному из украинских телеканалов, рассказал глава партии Александр Корниенко.

По его словам, эсли проект постановления о подозрении Порошенко попадет в Раду, то "Слуга народа" проголосует за снятие неприкосновенности с экс-президента.

"Все мотивированы (голосовать - ред.) за снятие неприкосновенности. Это должны поддержать все депутаты, потому что это честная позиция, ведь мы от нее (неприкосновенности - ред.) отказались".

Корниенко подчеркнул, что когда вступят в силу изменения в Конституцию, а именно 1 января 2020 года, то тогда такие голосования будут не нужны.

"Депутаты будут определяться самостоятельно, в соответствии с качеством подозрения и по другим политическим мотивам. По информации прессы, проект подозрения относительно Порошенко находится в Генпрокуратуре, и у меня нет информации, когда его получит аппарат Верховной Рады", - отметил Корниенко.