Зачитает лекцию: Порошенко собрался в Канаду

Новости Украины:Петр Порошенко 22-26 ноября посетит Канаду.

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в ходе визита в Канаду примет участие в ежегодном форуме в г.Галифакс, сообщает пресс-служба партии "Европейская солидарность".

"Планируется, что в рамках программы пребывания Петр Порошенко примет участие в ежегодном форуме в г.Галифакс, где выступит на тему вклада Украины в европейскую безопасность и стабильность. В рамках форума состоятся его встречи с представителями политических и деловых кругов Канады, а также представителями делегации Конгресса США", - сказано в сообщении.

Кроме того, Порошенко посетит г.Эдмонтон, где встретится с премьер-министром провинции Альберта, а также примет участие в церемонии памяти жертв Голодомора.

Также Порошенко планирует прочитать лекцию в университете Альберта на тему "Геополитические вызовы для Украины и мирового украинства" и посетит Генконсульство Украины в Эдмонтоне.