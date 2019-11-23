Скачать
Суббота, 23.11.2019
Хомчак: Крым России нужен вовсе не как место для отдыха россиян
Хомчак: Крым России нужен вовсе не как место для отдыха россиян
Маркарова о переговорах с МВФ: "Зрады" нет
Маркарова о переговорах с МВФ: "Зрады" нет
Манчестер Сити - Челси: видео голов первого тайма
Манчестер Сити - Челси: видео голов первого тайма
Главные причины, почему женщины живут дольше мужчин
Главные причины, почему женщины живут дольше мужчин

Украина готова поделиться с Канадой опытом борьбы с российской угрозой

Украина готова поделиться с Канадой опытом борьбы с российской угрозой
19:44 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины:Украина готова делиться с Канадой уроками, усвоенными за пять лет борьбы с РФ

Канада является постоянным украинским союзником и партнером, и Украина готова делиться своими усвоенными уроками, полученными в ходе 5-летней обороны от российских посягательств.

Об этом в интервью CTV News заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, который находится с визитом на Международном форуме по безопасности в Галифаксе, передает УНН.

"Канада один из наших крупнейших союзников и партнеров все это время... Много поддержки и помощи - как материальной, так и не материальной. Конечно, расширение взаимоотношений - в наших интересах. И поскольку мы уже имеем пять лет опыта борьбы с Россией, мы хотели бы помочь нашим друзьям с помощью усвоенных уроков, опыта. Я знаю, что Канада также заинтересована в этом", - отметил министр.

Хомчак: Крым России нужен вовсе не как место для отдыха россиян

По поводу того, что миссия Канады, которая помогает с обучением украинских военных, продлена до весны 2022 года, и является ли это достаточным, Загороднюк отметил, что "думает, это повторяющаяся программа".

"Не думаю, что мы решим все вопросы с Россией до тех пор, но мы тренируем наших солдат, приближаемся к стандартам НАТО - это то, с чем Канада и наши союзники помогают нам", - отметил глава украинского оборонного ведомства.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, Канада, Минобороны, Андрей Загороднюк.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 МИД РФ отреагировало на первые слушания в Гааге дела о захвате украинских моряков
02 У кого сегодня день ангела: значение имени и красивые поздравления
03 Как хранить лимон, чтобы он не испортился
04 Маникюр 2019-2020: мегамодный нейл-арт на короткие ноготки (Фото)
05 Как чистить сосуды в домашних условиях быстро и эффективно
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Миссия МВФ уезжает с Украины ни с чем, но с верой в будущее
Миссия МВФ уезжает с Украины ни с чем, но с верой в будущее
Морозные выходные: &quot;леденящий&quot; прогноз погоды на 23-24 ноября
"Леденящий" прогноз погоды на 23-24 ноября
Дубилет: Я за свои средства нанял двух охранников
Дубилет: Я за свои средства нанял двух охранников
Когда стартуют продажи беспроводных наушников Microsoft Surface Earbuds?
Когда стартуют продажи беспроводных наушников Microsoft Surface Earbuds?
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь