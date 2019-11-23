Ермак уверен, что против него увеличится количество информатак

Новости Украины:В связи с прилагаемыми усилиями по прекращению войны против Андрея Ермака увеличится количество информатак.

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявляет, что против него в ближайшее время только увеличится количество информационных атак из-за прилагаемых им усилий для прекращения войны на Донбассе и восстановления территориальной целостности Украины.

"В Украине есть ряд политиков, которым невыгодно, чтобы заканчивалась война. Им невыгодно, потому что они обогащаются на ней - как материально, так и политически, наращивая рейтинг. Поэтому я не удивляюсь информационным атакам на меня, это логичный шаг с их стороны. Запомните этот пост, как говорится: в ближайшее время количество информационных атак против меня сильно увеличится", - написал он на своей странице в Facebook в субботу вечером.

Ермак отметил, что в составе команды президента Зеленского он сегодня прилагает много усилий для того, чтобы война на Донбассе была закончена, а территориальная целостность и суверенитет Украины – восстановлены.

В частности, Ермак прокомментировал озвученные к нему вопросы в эфире телеканала "Прямой". Он назвал манипуляцией и не соответствующим действительности утверждение, что "в 2018 году Андрей Борисович Ермак де-факто стал бизнес-партнером людей, тесно связанных с Аркадием Ротенбергом".

Помощник президента Украины указал, что ООО "Интерпромфинанс-безопасность" было зарегистрировано в 2001 году, однако никакой хозяйственной деятельности оно не вело, что можно подтвердить документально и проверить эти данные через соответствующие официальные реестры.

"То есть, еще задолго до начала войны, я не имел никаких отношений с ООО "Сарыч", как не имею и сейчас, и не несу никакой ответственности за деятельность этого юридического лица или его бенефициаров. Более того, у меня нет связи с ними, и поэтому я все это время не мог закрыть ООО "Интерпромфинанс-безопасность", - пояснил он.

Ермак также отметил, что в отношении его общения с временным поверенным в делах США в Украине Уильямом Тейлором сам посол уже сделал заявление после того, как украинские СМИ начали распространять информацию, которые не соответствуют действительности.

"Во-вторых, мой брат Денис с 2014 года ездил в зону АТО и принимал участие в боевых действиях в качестве добровольца. В августе 2014 он получил контузию, и до сих пор страдает от тяжелых мигреней, и перенес тяжелую операцию по восстановлению зрения. Поэтому фраза журналистов "Прямого" канала о том, что он "остался невредим", является неправдой", - заявил он.

При этом Ермак подчеркнул, что двери его кабинета всегда открыты для прессы, он очень уважает незаангажированных и объективных журналистов, их работу и готов отвечать на любые вопросы.