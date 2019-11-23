Зеленский наградил трех иностранок за весомый вклад в почтение памяти жертв Голодомора

Новости Украины:Владимир Зеленский отметил госнаградами трех иностранок.

Президент Владимир Зеленский за весомый вклад в почтение памяти жертв Голодомора отметил государственными наградами трех иностранок.

Об этом говорится в указе главы государства от 22 ноября №865/2019.

Отмечается, что за весомый вклад в почтение памяти жертв геноцида украинского народа - Голодомора 1932-1933 годов в Украине, подвижническую деятельность, направленную на освещение правды о Голодоморе, президент постановил наградить орденом княгини Ольги III степени:

Диану Варнайте - советника Канцелярии правительства Литовской Республики;

Агнешку Холланд - режиссера, председателя Европейской академии кино, Республика Польша;

Энн Элизабет Эпплбом - историка, журналистку газеты Washington Post, Республика Польша.

Также Зеленский наградил знаком отличия президента Украины - Крестом Ивана Мазепы Леонида Трегуба - председателя Ассоциации прибалтийских украинцев г.Клайпеда, Литовская Республика.