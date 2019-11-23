Зеленский наградил трех иностранок за весомый вклад в почтение памяти жертв Голодомора

Президент Владимир Зеленский за весомый вклад в почтение памяти жертв Голодомора отметил государственными наградами трех иностранок.
Об этом говорится в указе главы государства от 22 ноября №865/2019.
Отмечается, что за весомый вклад в почтение памяти жертв геноцида украинского народа - Голодомора 1932-1933 годов в Украине, подвижническую деятельность, направленную на освещение правды о Голодоморе, президент постановил наградить орденом княгини Ольги III степени:
Также Зеленский наградил знаком отличия президента Украины - Крестом Ивана Мазепы Леонида Трегуба - председателя Ассоциации прибалтийских украинцев г.Клайпеда, Литовская Республика.