МИД Украины: Хорватия готова делиться опытом по деокупации территорий

Новости Украины:Заместитель Министра иностранных дел Украины Василий Боднар пообщался с Послом Хорватии в Украине.

Хорватия готова поделится своим опытом по реинтеграции деокупированных территорий. Об этом заявил Посол Хорватии в Украине Аницей Джамич во время своей встречи с заместителем Министра иностранных дел Украины Василием Боднаром.

Стороны обсудили возможность проведения двусторонних визитов в следующем году, а так же проведение заседание рабочей группы по изучению хорватского опыта касательно реинтеграции оккупированных территорий.

Кроме этого, стороны обсудили экономическое сотрудничество между странами. Василий боднар подчеркнул, что реализация запланированных мероприятий, должна поспособствовать влиянию хорватских инвестиций в экономику Украины. Это в свою очередь должно привести к увеличению товарооборота между странами.

В свою очередь, Аница Джамич заявил, что Хорватия, ка и раньше, поддерживает суверенитет Украины и ее территориальную целостность. Также Республика Хорватия поддерживает стремление Украины к Евросоюзу.