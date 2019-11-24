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Вступление Украины в НАТО: в альянсе не хотят ссориться с РФ

Вступление Украины в НАТО: в альянсе не хотят ссориться с РФ
16:28 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:В США говорят, что пока Украина имеет конфликт с РФ, о членстве в НАТО не может идти речь.

Помощник Дональда Трампа по вопросам национальной обороны Роберт О'Брайен заявил, что пока Украина находится состоянии конфликта с РФ, говорить о ее вступлении в НАТО нет никакого смысла.

Такое заявление О'Брайен сделал выступая на международном оборонном форуме в Галифаксе, Канада. 

"Что касается Украины и НАТО, то не думаю, что это сейчас в повестке дня. Не думаю, что для НАТО в целом было бы привлекательно принять Украину и вступить в прямой конфликт с Россией", - ответил О'Брайен на вопрос, не пришло ли время предоставить Украине членство в НАТО.

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Роберт О'Брайен подчеркнул, что на Западе не хотят вступать в конфликт с РФ. Идея НАТО заключается в предотвращении агрессии и сдерживании России, добавил О'Брайен. 

В то же время, помощник Трампа поддтвердил намерения Белого дома и дальше поддерживать Киев в противостоянии с Москвой.

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США, НАТО, Канада, Форум безопасности, Роберт О'Брайен.
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