Вступление Украины в НАТО: в альянсе не хотят ссориться с РФ

Новости Украины:В США говорят, что пока Украина имеет конфликт с РФ, о членстве в НАТО не может идти речь.

Помощник Дональда Трампа по вопросам национальной обороны Роберт О'Брайен заявил, что пока Украина находится состоянии конфликта с РФ, говорить о ее вступлении в НАТО нет никакого смысла.

Такое заявление О'Брайен сделал выступая на международном оборонном форуме в Галифаксе, Канада.

"Что касается Украины и НАТО, то не думаю, что это сейчас в повестке дня. Не думаю, что для НАТО в целом было бы привлекательно принять Украину и вступить в прямой конфликт с Россией", - ответил О'Брайен на вопрос, не пришло ли время предоставить Украине членство в НАТО.

Роберт О'Брайен подчеркнул, что на Западе не хотят вступать в конфликт с РФ. Идея НАТО заключается в предотвращении агрессии и сдерживании России, добавил О'Брайен.

В то же время, помощник Трампа поддтвердил намерения Белого дома и дальше поддерживать Киев в противостоянии с Москвой.