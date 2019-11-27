"Евросолидарность" выступает против прямых закупок российского газа

Новости Украины:Партия "Европейская солидарность" выступает против прямых закупок российского газа.

"Партия "Европейская солидарность" заявляет - возобновление прямых закупок газа из России является серьезной угрозой национальной безопасности нашего государства и имеет элементы государственной измены, когда Украину снова сажают на российскую "газовую иглу", сознательно делают зависимой от страны-агрессора", - говорится в сообщении.

В партии считают, что попытки вернуть Россию на энергорынок Украины должны быть остановлены скоординированными действиями патриотической оппозиции и граждан Украины.

Кроме того, в "Евросолидарности" требуют объяснений от Президента по поводу анонсированных министром энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексеем Оржелем прямых поставок газа.

"Мы требуем от Президента Зеленского и Премьера Гончарука немедленно предоставить полную и исчерпывающую информацию обществу, действительно ли речь идет о возвращении страны - агрессора на энергетический рынок Украины. Если это самодеятельность министра, мы требуем его немедленной отставки и открытия уголовного производства за государственную измену. Если это новая политика "зеленой" команды - мы выражаем решительный протест таким намерениям и сделаем всё, чтобы остановить продажу Украины Кремлю", - говорится в заявлении.

В партии подчеркнули, что Украина в течение четырех лет не покупает газ у России, а из-за газового шантажа России в 1997 году Украина согласилась на раздел Черноморского флота и базирование российских кораблей в Севастополе.

"Именно в погоне за газовой скидкой в 2010 году Украина согласилась на позорные Харьковские соглашения и пролонгировала пребывание российского флота в Крыму. Это закончилось аннексией Крымского полуострова и войной на Донбассе. Зависимость от российского газа - это угроза самой независимости Украины", - добавляют в ЕС.

Контракт на транзит российского газа через территорию Украины заканчивается 31 декабря 2019 года.

Российский монополист Газпром направил в адрес НАК "Нафтогаз Украины" предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через территорию Украины сроком на 1 год с учетом прогнозного спроса европейских покупателей на газ на 2020 год. В предложении Газпрома указано, что необходимыми условиями продолжения действующего контракта или заключения нового договора является отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных споров.

25 ноября стало известно, что НАК "Нафтогаз Украины" направил российскому Газпрому ответ на его предложение.

Кроме того, 25 ноября министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Украина направила Газпрому проекты двух договоров, касающихся транспортировки газа.

Со временем в Офисе Президента Украины сообщили, что Президент Украины Владимир Зеленский и его российский коллега Владимир Путин во время проведенного телефонного разговора затронули вопрос газовых переговоров в трехстороннем формате Украина - Россия - ЕС.