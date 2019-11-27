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КИУ: Парламент слабо поддерживает инициативы Кабмина

КИУ: Парламент слабо поддерживает инициативы Кабмина
14:49 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:За три месяца было принято только 14% от общего количества правительственных законопроектов.

В общественной организации "Комитет избирателей Украины" (КИУ) отмечают низкое юридическое качество законопроектов и незначительную поддержку правительственных инициатив в Верховной Раде текущего IX созыва.

"В Верховной Раде сохраняются высокие темпы регистрации законопроектов. Так в первые три месяца работы Верховной Рады IX созыва было зарегистрировано 1 193 законопроекта, что составляет 30 законопроектов на одно пленарное заседание", - говорится в исследовании КИУ "Три месяца Верховной Рады: достижения и провалы", презентованного в среду в Киеве.

Отмечается, что 91% всех законопроектов инициированы депутатами. Среди фракций больше всего законопроектов инициировали депутаты фракции "Слуга народа", которые были среди авторов 572 законопроектов.

"Проблемой в работе ВР остается низкое юридическое качество законопроектов. В среднем более половины документов получают негативные выводы главного научно-экспертного управления ВР", - отмечают в КИУ.

Согласно исследованию, за три месяца в Раде было принято 72 закона, каждый третий из которых касался экономического блока, а каждый шестой был первично разработан и зарегистрирован депутатами Рады VIII созыва.

Отмечается, что из 72 принятых законов 52 были инициированы депутатами, 11 - президентом и 9 - Кабинетом министров Украины.

В КИУ констатируют соизмеримость темпов законодательной работы Рады IX созыва (за первые три месяца подано 1 193 законопроекта и принято 72 закона) и темпов Рады VIII созыва (за первые три месяца подано 1 831 законопроект и принято 60 законов).

"Информация про турборежим оказалась фейком", - констатировал в ходе презентации генеральный директор КИУ Алексей Кошель.

Согласно исследованию, в среднем за принятые законы голосовало 288 депутатов, при этом 40% законов были приняты конституционным большинством.

По усредненному показателю, за поддержку законов голосовал 91% депутатов фракции "Слуга народа", 57% депутатов "Голоса", 43% - "Европейской солидарности", 40% - внефракционных, 37% - группы "За будущее", 34% - "Батькивщины" и 16% - "Оппозиционного блока - За жизнь".

Среди прочего отмечается, что 21 из 72 законов был принят без принципа "монобольшинства", именно за эти законы голосовало менее 226 депутатов "Слуги народа".

"В ВР IX созыва низкой является поддержка правительственных инициатив. За три месяца было принято только 14% от общего количества правительственных законопроектов. Для сравнения: в правительстве Арсения Яценюка этот показатель составил 26% за первые три месяца", - констатируют в КИУ.

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Для сравнения, показатели президентских инициатив указывают на более высокую поддержку. Президент Владимир Зеленский зарегистривовал 45 законопроектов, из которых было принято 11 (24%).

Кроме того, в отчете отмечается, что за три месяца в Раде прошло 39 заседаний, в среднем на которых был зарегистрирован 361 законопроект. Лидером среди фракций по посещаемости являются депутаты "Европейской солидарности" (в среднем было зарегистрировано 90% депутатов), на втором месте – партия "Слуга народа" (86% депутатов).

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Верховная Рада, Кабмин, КИУ, Законопроекты.
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