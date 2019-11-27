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Совет Европы призвал Украину ратифицировать Стамбульскую конвенцию

Совет Европы призвал Украину ратифицировать Стамбульскую конвенцию
15:34 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Представители Совета Европы призвали Верховную Раду ратифицировать Конвенцию Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин.

Европейский Союз и Совет Европы призывают Украину незамедлительно ратифицировать Стамбульскую конвенцию СЕ о предотвращении насилия в отношении женщин.

Как сообщили в представительстве Европейского Союза в Украине, начиная с 26 ноября - Международного дня борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин - Европейский Союз и Офис Совета Европы в Украине объединяют силы для 16-дневной кампании по повышению осведомленности об упомянутой проблеме и призыва к действиям.

"В Украине насилие над женщинами остается одной из самых острых социальных проблем: ежегодно число жертв достигает 1,1 миллиона", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что такое насилие имеет разрушительные физические и психологические последствия для женщин, семей и общин.

"Трагично, что эта проблема часто остается скрытой и замалчиваемой. Это происходит из-за чувства стыда, равнодушия или даже терпимости к такому насилию", - отметили в представительстве.

При этом подчеркивается, что крайне важны образование, повышение осведомленности, противодействие гендерным стереотипам, сексизму и неравенству, которые часто лежат в основе гендерного насилия.

"Для государств предотвращение и борьба против насилия над женщинами не является жестом доброй воли, а правовым обязательством. Жертвы гендерно обусловленного насилия имеют юридическое право на защиту, поддержку социальных служб и правосудие", - сказано в сообщении.

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В то же время в представительстве замечают, что принятие Украины в 2017 году закона "О предотвращении и противодействии домашнему насилию" было положительным шагом вперед и призывают украинскую власть без проволочек продвигать вопрос ратификации Конвенции Совета Европы "О предотвращении и противодействии насилию в отношении женщин и домашнего насилия" (так называемой "Стамбульской конвенции").

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Евросоюз, Совет Европы, Стамбульская конвенция.
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