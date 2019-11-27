Первые три месяца работы Рады: в КИУ отчитались о нардепах-прогульщиках

Новости Украины:Депутаты "Европейской солидарности" стали лидерами по посещению пленарных заседаний Рады.

Лидерами среди фракций и групп посещаемости пленарных заседаний являются народные депутаты "Европейской солидарности".

Об этом сообщает пресс-служба Комитета избирателей Украины.

"КИУ проанализировал посещения народными депутатами, фракциями и группами ВР пленарных заседаний парламента в течение первых трех месяцев работы. Всего за период 29 августа - 27 ноября было проведено 39 пленарных заседаний. В среднем на них был зарегистрирован 361 народный депутат из 423", - говорится в сообщении.

Отмечается, что лидерами по посещаемости пленарных заседаний являются народные депутаты "Европейской солидарности". В среднем на заседаниях регистрировались 90% депутатов от состава фракции.

На втором месте по этому показателю "Слуга народа" - 86%.

Дальше разместились "Голос", "Оппозиционная платформа - За жизнь" и группа "За будущее" - 84%. Низкие показатели у ВО "Батькивщина" - 77%.

"Традиционно в начале каденции народные депутаты более активно посещают пленарные заседания. Однако со временем их активность уменьшается. При этом даже сейчас в парламенте есть несколько десятков народных депутатов, которые не слишком активны в посещении пленарных заседаний. Финансовые санкции в виде лишения части заработной платы депутатов-прогульщиков способны частично улучшить статистику, однако в целом проблему не решат. Похожие практики действовали и во время предыдущей каденции парламента, однако на злостных прогульщиков это не повлияло", - заявил председатель КИУ Алексей Кошель.