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Премьер Швеции приедет в Киев

Премьер Швеции приедет в Киев
16:13 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Премьер Швеции встретится с Зеленским и Гончаруком в Киеве 4 декабря.

Премьер-министр Швеции Стефан Левен (Stefan Löfven) посетит Киев 4 декабря, где встретится с представителями украинской власти, гражданского общества, а также студентами.

Согласно сообщению на странице посольства Швеции в Украине в Фейсбуке в среду, Левен проведет встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Алексеем Гончаруком.

Кроме того, у шведского премьера запланированы встречи с представителями украинского гражданского общества и выпускниками Киевской школы экономики, которую Швеция поддерживает.

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"Российская агрессия против Украины и аннексия Россией Крыма, сотрудничество в сфере реформ, вопросы двусторонней торговли и отношения между ЕС и Украиной будут в фокусе предстоящего визита", - рассказали в посольстве.

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Швеция, Владимир Зеленский, Алексей Гончарук, Стефан Левен.
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