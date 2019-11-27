Премьер Швеции приедет в Киев

Премьер-министр Швеции Стефан Левен (Stefan Löfven) посетит Киев 4 декабря, где встретится с представителями украинской власти, гражданского общества, а также студентами.
Согласно сообщению на странице посольства Швеции в Украине в Фейсбуке в среду, Левен проведет встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Алексеем Гончаруком.
Кроме того, у шведского премьера запланированы встречи с представителями украинского гражданского общества и выпускниками Киевской школы экономики, которую Швеция поддерживает.
"Российская агрессия против Украины и аннексия Россией Крыма, сотрудничество в сфере реформ, вопросы двусторонней торговли и отношения между ЕС и Украиной будут в фокусе предстоящего визита", - рассказали в посольстве.