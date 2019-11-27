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Зеленский встретился со спикером парламента Литвы

Зеленский встретился со спикером парламента Литвы
18:27 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Зеленский пригласил спикера парламента Литвы посетить реконструированные КПВВ на админгранице с Крымом.

Президент Украины Владимир Зеленский в Вильнюсе поблагодарил спикера парламента Литвы Виктораса Пранцкетиса за поддержку в отношении Украины и пригласил посетить реконструированные КПВВ на админгранице с Крымом, сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

"Мы знаем, что принято восемь резолюций Сеймаса (парламента Литвы – Ред.) в поддержку Украины. Мы это очень ценим. Как и признание депортации крымскотатарского народа геноцидом. Для нас это важно", - приводит слова Зеленского пресс-служба президента.

Кроме того, президент рассказал о временных КПВВ на админграгранице с Крымом. "Приезжайте и посмотрите, какого они уровня - они европейские, удобные и нужные для людей", - добавил Зеленский.

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Также Зеленский отметил деятельность депутатской группы ProUkraine и "Группы друзей украинского Крыма" в Сеймасе Литвы. Президент Украины выразил благодарность за неизменную солидарность Литвы с Украиной в рамках международных парламентских форматов, прежде всего в ПАСЕ, и высоко оценил начало инициативы "Балтик плюс" в ПАСЕ.

"Для Украины очень важна твердая поддержка Литвы в ПАСЕ", - подчеркнул Зеленский.

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ПАСЕ, Литва, Владимир Зеленский, КПВВ, Викторас Пранцкетис.
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