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США поддержали Украину перед нормандским саммитом

США поддержали Украину перед нормандским саммитом
08:13 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости Украины:CША выразили полную поддержку мирным инициативам Украины перед запланированным на 9 декабря саммитом в "нормандском формате".

США выразили полную поддержку мирным инициативам Киева перед запланированным на декабрь саммитом в нормандском формате. Об этом говорится в заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус, опубликованном 27 ноября.

"Соединенные Штаты подтверждают свою непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины накануне саммита в "нормандском формате", запланированного на 9 декабря при участии Украины, Франции, Германии и России - первого с 2016 года", - сказала она.

По ее словам, США привержены сотрудничеству с союзниками и партнерами для сохранения давления на Россию с целью заставить ее выполнять обязательства по минским соглашениям и начала процесс мирного восстановления полного суверенитета Украины над Донбассом.

"В последние недели президент Украины Зеленский предпринял разумные, но трудные шаги к миру и реформам, которые включают: дипломатическое участие в продвижении мирного процесса; дальнейшее разъединение вдоль линии соприкосновения; укрепление верховенства закона; создание более здорового инвестиционного климата; и оптимизация оборонного сектора Украины", - заявила Ортэгус.

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По ее словам, США поддерживают Украину в процессе мирных переговоров.

Напомним, встреча "нормандской четверки" много раз откладывалась, хотя президент Владимир Зеленский торопил ее с начала августа. Предполагалось, что встреча лидеров Украины, России, Франции и Германии может состояться 24 или 26 ноября, но назначили ее на 9 декабря в Париже.

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США, Госдеп США, Нормандский формат, Нормандский саммит.
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