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Садовой и прокуратура намерены обжаловать решение суда

Садовой и прокуратура намерены обжаловать решение суда
10:30 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:Мэр Львова Андрей Садовый собирается обжаловать решение Высшего антикоррупционного суда, который накануне избрал ему меру пресечения.

Городской глава Львова Андрей Садовой собирается обжаловать решение Высшего антикоррупционного суда, который избрал ему меру пресечения в виде залога в 1 млн 56 тысяч 550 гривен.

Об этом сообщает “Радио Свобода”.

"Мы ожидали, что будет полностью отказано прокуратуре в любом обеспечении, поэтому я буду, конечно, подавать апелляцию, буду требовать, чтобы не было никакого обеспечения", – сказал Садовый.

Прокуратура просила для Садового 50 миллионов гривень залога, и также будет обжаловать меру пресечения.

21 ноября Специализированная антикоррупционная прокуратура объявила подозрение мэру Львова Андрею Садовому в злоупотреблении властью и служебным положением во время продажи земельного участка в Рясном-Руському "без аукциона по заниженной стоимости".

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Львовский городской голова объяснял, что в 2015 году Львов на открытом конкурсе привлек нидерландского инвестора CTP для строительства индустриального парка. Компания купила земельный участок за 54 миллиона гривень. Садовый отрицает обвинения в злоупотреблениях.

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Львов, Суд, Залог, Мэр Львова, Андрей Садовой.
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