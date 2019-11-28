Садовой и прокуратура намерены обжаловать решение суда

Городской глава Львова Андрей Садовой собирается обжаловать решение Высшего антикоррупционного суда, который избрал ему меру пресечения в виде залога в 1 млн 56 тысяч 550 гривен.
Об этом сообщает “Радио Свобода”.
"Мы ожидали, что будет полностью отказано прокуратуре в любом обеспечении, поэтому я буду, конечно, подавать апелляцию, буду требовать, чтобы не было никакого обеспечения", – сказал Садовый.
Прокуратура просила для Садового 50 миллионов гривень залога, и также будет обжаловать меру пресечения.
21 ноября Специализированная антикоррупционная прокуратура объявила подозрение мэру Львова Андрею Садовому в злоупотреблении властью и служебным положением во время продажи земельного участка в Рясном-Руському "без аукциона по заниженной стоимости".
Львовский городской голова объяснял, что в 2015 году Львов на открытом конкурсе привлек нидерландского инвестора CTP для строительства индустриального парка. Компания купила земельный участок за 54 миллиона гривень. Садовый отрицает обвинения в злоупотреблениях.