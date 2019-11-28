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Президент назначил семь глав РГА

Президент назначил семь глав РГА
15:16 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Владимир Зеленский назначил глав РГА в Херсонской, Ивано-Франковской, Львовской и Ровенской областях.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Нововоронцовской РГА и назначил семь новых глав РГА в Херсонской, Ивано-Франковской, Львовской и Ровенской областях. Об этом говорится в распоряжениях президента № 417/2019-424/2019

Зеленский уволил Василия Титаренко с должности главы Нововоронцовской РГА Херсонской области в связи с окончанием срока полномочий Президента Украины.

Место Титаренко занял Вадим Гараненко, который стал главой Нововоронцовской РГА.

Кроме этого, в Херсонской области президент Украины назначил главой Голопристанской районной госадминистрации Константина Золотаревского.

В Ивано-Франковской области Владимир Пасько стал главой Надворнянской РГА, а Владимир Труш - главой Рогатинской РГА.

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Зеленский назначил Олега Пищанского главой Березновской РГА и Александра Коваля - главой Костопольской РГА в Ровенской области.

Новоназначенный глава появился и во Львовской области. Там Андрей Марко стал главой Пустомытовской РГА.

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Львовская область, Ровенская область, Херсонская область, Ивано-Франковская область, РГА, Владимир Зеленский.
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