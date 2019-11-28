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Драка с Герусом в Борисполе: суд оставил Ляшко на поруках

Драка с Герусом в Борисполе: суд оставил Ляшко на поруках
16:56 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Суд отклонил апелляционную жалобу прокуроров на решение Бориспольского районного суда.

Киевский апелляционный суд оставил бывшего народного депутата Украины Олега Ляшко на поруках народных депутатов Виктории Сюмар (фракция "Европейская солидарность") и Михаила Волынца (ВО "Батькивщина").

Такое решение сегодня приняла коллегия судей, которая рассматривала апелляционную жалобу прокуроров на решения Бориспольского горрайонного суда Киевской области.

Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении ходатайства прокуроров, оставив в силе решение предыдущей инстанции от 19 ноября, которым к Ляшко была применена мера пресечения в виде личного поручительства.

Таким образом, суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры, которая просила взять его под стражу сроком на 60 дней без права внесения залога.

Суд избрал меру пресечения Ляшко

18 ноября Ляшко было сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 346 (угроза или насилие в отношении государственного деятеля, умышленное причинение такому лицу телесных повреждений в связи с его государственной деятельностью) Уголовного кодекса Украины. Ожидалось, что в тот же день суд будет выбирать ему меру пресечения.

Уголовное производство осуществляется по факту инцидента, который произошел между Ляшко и членом фракции "Слуга народа" Андреем Герусом в зале официальных делегаций аэропорта "Борисполь" 6 ноября.

19 ноября Бориспольский горрайонный суд Киевской области избрал Ляшко меру пресечения в виде личного поручительства.

В то же время прокуратура просила взять его под стражу сроком на 60 суток без альтернативы внесения залога.

Напомним, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что в аэропорту "Борисполь" бывший депутат Олег Ляшко со своим охранником порвали ему рубашку

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Все по теме:

Суд, Олег Ляшко, Виктория Сюмар, Европейская солидарность, Михаила Волынець.
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