Драка с Герусом в Борисполе: суд оставил Ляшко на поруках

Новости Украины:Суд отклонил апелляционную жалобу прокуроров на решение Бориспольского районного суда.

Киевский апелляционный суд оставил бывшего народного депутата Украины Олега Ляшко на поруках народных депутатов Виктории Сюмар (фракция "Европейская солидарность") и Михаила Волынца (ВО "Батькивщина").

Такое решение сегодня приняла коллегия судей, которая рассматривала апелляционную жалобу прокуроров на решения Бориспольского горрайонного суда Киевской области.

Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении ходатайства прокуроров, оставив в силе решение предыдущей инстанции от 19 ноября, которым к Ляшко была применена мера пресечения в виде личного поручительства.

Таким образом, суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры, которая просила взять его под стражу сроком на 60 дней без права внесения залога.

18 ноября Ляшко было сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 346 (угроза или насилие в отношении государственного деятеля, умышленное причинение такому лицу телесных повреждений в связи с его государственной деятельностью) Уголовного кодекса Украины. Ожидалось, что в тот же день суд будет выбирать ему меру пресечения.

Уголовное производство осуществляется по факту инцидента, который произошел между Ляшко и членом фракции "Слуга народа" Андреем Герусом в зале официальных делегаций аэропорта "Борисполь" 6 ноября.

19 ноября Бориспольский горрайонный суд Киевской области избрал Ляшко меру пресечения в виде личного поручительства.

В то же время прокуратура просила взять его под стражу сроком на 60 суток без альтернативы внесения залога.

Напомним, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что в аэропорту "Борисполь" бывший депутат Олег Ляшко со своим охранником порвали ему рубашку