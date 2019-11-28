Подготовка к "нормандскому саммиту": о чем говорили Меркель и Зеленский

Новости Украины:Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, во время которого обсудил вопросы предстоящей встречи в "нормандском формате".

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Во время разговора были обсуждены вопросы подготовки встречи в "нормандском формате" 9 декабря этого года", - говорится в сообщении.

Саммит с участием лидеров Украины, Франции, Германии и России (так называемой нормандской четверки) запланирован на 9 декабря в Париже.

Президент Зеленский заявил, что намерен на этой встрече поднять вопрос о конкретных сроках деоккупации Донбасса, возвращении заложников, решении ситуации безопасности и местных выборов.

Также Зеленский обещал, что новый закон об особом статусе Донбасса будет разработан в "сотрудничестве и публичном обсуждении со всем украинским обществом".