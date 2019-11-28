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Зеленского предупредили, о чем не стоит говорить на "нормандском саммите"

Зеленского предупредили, о чем не стоит говорить на "нормандском саммите"
21:22 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:В "Евросолидарности", "Голосе" и "Батькивщине" обозначили "красные линии" для Зеленского на встрече в Нормандском формате.

Народные депутаты Алена Шкрум (ВО "Батькивщина"), Михаил Забродский ("Европейская солидарность") и Леся Василенко ("Голос") на пресс-конференции обозначили для президента Владимира Зеленского "красные линии", преступить которые, как считают парламентарии, глава государства не имеет права.

Представитель президента, народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура не смог присутствовать на дискуссии и передал модератору мероприятия письмо, в котором обозначил позицию своей политической силы и Владимира Зеленского относительно переговоров в Нормандском формате.

"Президент поедет на "Нормандскую встречу" в Париж с позицией, которая будет известной и понятной украинскому народу, он не будет скрывать переговорную позицию от украинцев. Она будет строиться на принципах защиты суверенитета и территориальной целостности Украины, требования прекратить огонь и обмена пленными", - сообщается в обращении Качуры, которое было представлено на пресс-конференции в четверг.

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Помимо этого, в тексте письма указывается, что перед поездкой в Париж, президент Украины проведёт ряд консультаций с органами государственной власти и обществом, а результаты встречи не могут быть имплементированными без согласия вышеупомянутых субъектов.

Народный депутат фракции "Евросолидарность" Михаил Забродский раскритиковал позицию коллеги из "Слуги народа" за отсутствие конкретики и четких пунктов плана действий. Он обозначил пункты возможных договоренностей, которые для него и его политической силы являются неприемлемыми.

"Во-первых, мы четко понимаем, что все чаще к вопросам Нормандского формата добавляются вопросы энергетики. Это требование России появилось буквально месяц назад и, по мнению ряда российских чиновников, вопрос газовых контрактов должен стать одной из главных тем переговоров. Следующее, чего не стоит, на наш взгляд, делать - шаг к прямым переговорам с так называемыми "Л/ДНР", поскольку таким образом мы де-факто признаём их и выведем Россию из этого процесса. Третье, чего нельзя делать - это соглашаться на "формулу Штайнмайера" в том виде, как ее видит Москва – "сначала выборы, а потом граница". И последний вопрос - это вопрос амнистии, который по-разному преподносится, но итог его один - если мы амнистируем всех, то покажем, что в Украине есть безнаказанность, которая потом породит вседозволенность", - убежден Михаил Забродский.

Его коллега из фракции "Голос", нардеп Леся Василенко также определила принципиальные вопросы для ее политической силы в контексте Нормандской встречи.

"Встречаться на любых уровнях для того чтобы обсуждать Минские договоренности нет никакого смысла. Минские соглашения 2014 и 2015 голов - это никчемные и недействительные документы и с точки зрения международного права, и с точки зрения национального. Это соглашения, подписанные под давлением, что означает отсутствие у них юридической силы в соответствии с Венской конвенцией", - говорит Василенко.

По ее словам, президенту нужно везти на встречу в Париже свою повестку дня, в которой именно РФ будет признана агрессором, а акт агрессии будет продолжаться до тех пор, пока не будет восстановлен правопорядок на оккупированных территориях, прекращены все военные действия, возвращены все украинские территории, выплачена компенсация за убытки, понесённые от войны и оккупации. Последним пунктом требований Украины должно стать наказание виновных.

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Представитель ВО "Батькивщина", нардеп Алена Шкрум заявила о неизменности позиции своей политсилы и конкретизировала ее в виде перечня так называемых "красных линий". В данной ситуации они практически полностью совпали с позициями Михаила Забродского. Различия касались видения амнистии для представителей "Л/ДНР".

Если для депутата от "Евросолидарности" она неприемлема, то в ВО "Батькивщина" считают, что обсуждать этот вопрос стоит после окончания войны и возвращения оккупированных территорий.

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Германия, Украина, Франция, Батькивщина, ФРГ, Россия, РФ, Голос, Владимир Зеленский, "Нормандская четверка", Европейская солидарность, Нормандский саммиь.
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