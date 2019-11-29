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Пятница, 29.11.2019
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Россия изучает вариант погашения долга Украине газом

Россия изучает вариант погашения долга Украине газом
21:24 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Юрий Витренко сообщил, что в России рассматривают возможность выплаты $3 миллиардов долга газом

Нафтогаз и Газпром обсуждают возможность выплаты россиянами долга в $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража в газовом эквиваленте.

Об этом сообщил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко в эфире Радио НВ.

По его словам, министр энергетики РФ Александр Новак, который присутствовал на переговорах, признал тот факт, что они обсуждают вопросы выполнения решения арбитража через поставки газа.

"По публичным заявлениям (стороны Газпрома - ред.) мы видим определенный прогресс. Речь идет о газе на $3 млрд. Это очень много газа. Это годы импорта Украины", - отметил Витренко.

Как сообщалось, Нафтогаз предлагал Газпрому выплатить долг по решению арбитража в газовом эквиваленте. Это предложение поступило вместе с ответом Нафтогаза на предложение российской стороны о транзите.

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Стокгольмский арбитраж 28 февраля 2018 года вынес решение по иску Нафтогаза против Газпрома, согласно которому российский газовый монополист должен выплатить украинской стороне 2,56 млрд долларов компенсации за недопоставленный объем транзитного газа. Кроме того, арбитраж отклонил претензии Газпрома к Нафтогазу по контракту 2009 года в части принципа "бери или плати".

На сегодня сумма долга российского Газпрома перед НАК "Нафтогаз України" согласно решению Стокгольмского арбитража выросла до 3 млрд долларов.

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Газпром, Россия, Нафтогаз, РФ, Юрий Витренко.
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