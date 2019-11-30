Что будут обсуждать в Лондоне: повестка дня саммита НАТО

Новости Украины:Особое внимание будет уделено выполнению минских соглашений и разрешению кризиса в стране.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на саммите НАТО в Лондоне, который состоится 3-4 декабря, Украина и Донбасс будут одними из главных тем. Такую информацию он озвучил во время пресс-конференции, которая прошла накануне саммита.

"Убежден, что ситуация в Украине и усилия по выполнению Минских соглашений будут частью обсуждения в Лондоне. Мы приветствуем усилия союзников в нормандском формате в поиске путей к определенному прогрессу", - сказал Столтенберг.

Он так же заверил, что НАТО и дальше будет поддерживать Украину всяческими способами, как практическими так и политическими. Генсек добавил, что альянс будет поддерживать шаги направленные на реализацию Минских соглашений и преодоления сложившегося кризиса.

Напомним, помощник Дональда Трампа по вопросам национальной обороны Роберт О'Брайен заявил, что пока Украина находится в состоянии конфликта с РФ, говорить о ее вступлении в НАТО нет никакого смысла.