"Это все части одной конструкции": Климкин прокомментировал слова спикера Госдумы РФ

Новости Украины:Павел Климкин считает, что заявления Кремля и боевиков не случайны и за этим стоит нечто большее.

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин говорит, что заявления спикера Госдумы РФ о выходе украинских областей из состава страны, паспортизация Донбасса, заявление боевиков о создании границы по всей Донецкой области - это все звенья одной цепочки.

Об этом Павел Климкин написал на свой страничке в Фейсбук.

"Это все части одной конструкции, своего рода LEGO" - подчеркнул Климкин.

Бывший министр иностранных дел вспомнил и о заявлении СНБО, касательно пяти сценариев интеграции оккупированного Донбасса.

"Мы еще ни одного не видели, даже в общих чертах. Может, они совсем конфиденциальные? Хотя не понятно, для кого. Вопрос, а у нас есть сценарии, как противодействовать попыткам России нас расколоть Сколько их, а главное - что нам всем, украинцам, для этого нужно делать и кто это будет координировать. Хотелось бы услышать, поскольку с другой стороны раздаются уже прямые угрозы ", - подчеркнул Климкин.