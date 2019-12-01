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"Это все части одной конструкции": Климкин прокомментировал слова спикера Госдумы РФ

"Это все части одной конструкции": Климкин прокомментировал слова спикера Госдумы РФ
17:25 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины:Павел Климкин считает, что заявления Кремля и боевиков не случайны и за этим стоит нечто большее.

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин говорит, что заявления спикера Госдумы РФ о выходе украинских областей из состава страны, паспортизация Донбасса, заявление боевиков о создании границы по всей Донецкой области - это все звенья одной цепочки. 

Об этом Павел Климкин написал на свой страничке в Фейсбук. 

"Это все части одной конструкции, своего рода LEGO" - подчеркнул Климкин. 

"Выход нескольких областей из состава Украины": Аваков посоветовал главе Госдумы РФ "говорить чаще"

Бывший министр иностранных дел вспомнил и о заявлении СНБО, касательно пяти сценариев интеграции оккупированного Донбасса. 

"Мы еще ни одного не видели, даже в общих чертах. Может, они совсем конфиденциальные? Хотя не понятно, для кого. Вопрос, а у нас есть сценарии, как противодействовать попыткам России нас расколоть Сколько их, а главное - что нам всем, украинцам, для этого нужно делать и кто это будет координировать. Хотелось бы услышать, поскольку с другой стороны раздаются уже прямые угрозы ", - подчеркнул Климкин.

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Россия, Госдума, Донбасс, Павел Климкин.
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