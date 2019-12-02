Замена скандального Яременко: кто претендует на должность главы комитета

Новости Украины:"Слуги народа" на сегодняшнем заседании решат вопрос о замене Яременко на должности председателя Комитета Рады.

Сегодня на заседании фракции "Слуга народа" будет рассматриваться вопрос о кандидатуре на должность председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, который возглавляет Богдан Яременко.

Об этом сказал народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Александр Качура в комментарии журналистам перед заседанием фракции.

Он отметил, что на сегодня есть две кандидатуры на эту должность - Елизавета Ясько и Галина Михайлюк.

Качура убежден, что сегодня фракция определится с этим вопросом, и, скорее всего, на этой неделе соответствующее решение будет принято в Верховной Раде.

Как сообщалось ранее, 30 октября журналисты одного из интернет-изданий сфотографировали, как Яременко во время работы в сессионном зале переписывался на сайте знакомств, в частности договаривался о встрече с девушкой.

После этого три парламентские фракции призвали уволить Яременко с должности председателя комитета ВР.

В тот же день Яременко заявил, что передаст председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову заявление о сложении полномочий председателя комитета.

Также 1 ноября депутат от "Слуги народа" Сергей Швец заявил, что фракция неформально решила, что Яременко больше не может возглавлять парламентский комитет.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не исключил, что парламент на пленарной неделе 3-6 декабря рассмотрит вопрос об увольнении Яременко с должности председателя Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.