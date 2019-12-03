"Смешное явление": Дубилет показал конкретный пример "перегруза" отчетов

Новости Украины:В Кабмине работают над уменьшением количества отчетов, которые предприятия подают в Госстат.

Кабмин обнаружил смешное явление в "взаимоотношениях" предприятий и Госстата.

Об этом написал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в своем Telegram-канале.

Министр привел конкретную ситуацию, когда вузы подают длинный отчет, занимающий до 15 страниц, в Госсударственную службу статистики Украины.

Сначала сотрудник ВУЗа должен вывести данные о абитуриенте с программы, принадлежащей Министерству образования.

Далее ему нужно вручную перепечатать эти данные в форму Госстата. Потом работник отправляет обычной почтой эту информацию в Госстат. Затем в Госстате данные обрабатывают и забивают их в свою систему.

"И здесь самый смешной момент, - пишет Дубилет, - Госстат передает эти данные снова в Министерство образования".

Таким образом, министр подытожил, что большой массив информации выгружается из системы Министерства образования, делает большой круг, несколько раз вносится вручную и направляется по почте, чтобы снова прийти в Министерство образования. Теперь в Кабинете министров хотят устранить эту проблему.