Аваков покинул конференцию для встречи с президентом

Новости Украины:Глава МВД срочно отправился на встречу СНБО.

Владимир Зеленский созывает СНБО перед "нормандской встречей".

Об этом заявил глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков на на конференции Украинской ассоциации представительниц правоохранительных органов 2019.

Таким образом, Аваков покинул мероприятие для встречи с президентом Украины.

"Я хотел послушать здесь выступления, но, к сожалению, должен отклониться", - заявил Аваков.

Он добавил, что президент собирает СНБО для подготовки "нормандского" саммита.

Как известно, саммит Нормандской четверки долго переносили, дата оставалась неизвестной, однако представители Украины, России, Франции и Германии определились с временем и местом проведения встречи. "Нормандский" саммит состоится 9 декабря в столице Франции, Париже. На нем президенты Украины и Российской Федерации встретятся впервые