Садовый подал апелляцию и обжаловал залог в миллион

Новости Украины:Андрей Садовый обжаловал меру пресечения в виде залога на сумму более 1 млн грн.

Городской голова Львова Андрей Садовый подал апелляцию на решение Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) о залоге в размере 1 млн грн.

"Мы подали апелляцию. Это решение не было сложным, поскольку за все время работы городским головой Львова я не единожды убедился, что за справедливость нужно бороться. Успешный Львов всегда будет кому-то костью в горле, но нам делать свое", - сообщил Садовый на своей странице в Facebook.

Как сообщалось, Высший антикоррупционый суд 27 ноября избрал меру пресечения мэру Львова Андрею Садовому в виде залога в размере 1 млн 56 тыс. 550 гривень. Прокуратура требовала залог в размере 50 млн грн.

Также суд обязал мэра Львова "прибывать к детективу, прокурору, следователю, судье по каждому требованию" и сообщать об изменении места жительства или места работы, а также "воздержаться от общения" с другими фигурантами дела об обстоятельствах производства.

21 ноября Садовому вручили подозрение в совершении правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.28 и ч.2 ст.364 УК Украины - злоупотребление служебным положением при продаже 23,49 га под индустриальный парк.

По мнению следствия, проданный земельный участок вообще не принадлежит территориальной общине Львова, а находится в собственности Рясно-Русского сельсовета как земля сельскохозяйственного назначения.