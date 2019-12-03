"Нарушает законодательство": Скороход пригрозила Арахамии

Новости Украины:Исключенная из "Слуги народа" нардеп пригрозила Давиду Арахамии судом.

Исключенная из фракции "Слуги народа" народный депутат Анна Скороход говорит, что будет судиться с главой фракции Давидом Арахамией.

Об этом Скороход заявила на брифинге в парламенте.

"Фракция "Слуга народа" должна сменить голову, в связи с тем, что он постоянно нарушает законодательство Украины. Я анонсирую подачу искового заявления в суд о защите чести и достоинства и деловой репутации по обвинениям, которые были высказаны в мой адрес со стороны Давида Арахамии. На 11 листах", - заявила экс-нардеп.

"Также подаю заявление во фракцию "Слуга народа" о предоставлении мне документов, на основании которых нас с Атоном Поляковым исключили из фракции. Мы не держимся за фракцию, но все же хотелось бы увидеть правовое основание таких действий", - добавила Скороход.

Скороход также вновь заявила, что "в парламенте должна появиться новая группа настоящих слуг народа".