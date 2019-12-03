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Принятие новых норм ГБР: Труба обратился в Раду

Принятие новых норм ГБР: Труба обратился в Раду
17:26 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости Украины:Труба надеется, что Верховная Рада вернется к принятию новых норм ГБР.

Создание Государственного бюро расследований войдет в учебники по юриспруденции.

Об этом заявил директор ГБР Роман Труба в своем Telegram-канале.

Труба рассказал, что Украина более 20 лет ждала ГБР.

"Только за один год - без всякой поддержки, в условиях правового хаоса, вопреки, а не благодаря многим процессам, мы создали и запустили в работу центральный аппарат и семь территориальных управлений", - подчеркнул глава ведомства.

Директор рассказал о количестве успешных уголовных производств.

"За год - более 30 000 уголовных производств. Половина из них - по правоохранителям. 150 - по чиновникам, включая пятым Президентом Украины", - написал Труба.

По его мнению, эти производства стали основой для прошедших впоследствии политических процессов в Украине.

Глава ведомства подчеркивает, что сверхважные нормы об увеличении количества работников и территориальных управлений были исключены из первоочередной версии закона, но эти нормы должны были быть приняты. Благодаря ним, следственные подразделения работали бы намного комфортнее и эффективнее.

"Когда одно территориальное управления охватывает 3-4-5 областей, на одного следователя - по 100 производств, а областных представительств нет", - подчеркнул Труба.

"Учитывая подследственность ГБР, количество производств, увеличивающиеся с каждым днем, принимать эти нормы необходимо. Надеюсь, что Верховная Рада вернется к ним", - подытожил директор.

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ГБР, Роман Труба.
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