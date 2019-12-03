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Открывать дело против нардепов сможет лишь генпрокурор: ВР приняла законопроект

Открывать дело против нардепов сможет лишь генпрокурор: ВР приняла законопроект
17:58 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:ВР приняла в первом чтении законопроект, которым предусматривается возможность начала уголовного производства в отношении народного депутата исключительно генпрокурором.

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью приведения в соответствие с законом Украины "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины" (регистрационный номер 2237).

За это решение проголосовали 253 народных депутата Украины.

Законопроектом предлагается внести изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины, которыми исключить нормы о депутатской неприкосновенности. При этом предусмотреть особенности начала досудебного расследования в отношении народного депутата Украины, его задержания, избрания меры пресечения и проведения следственных (розыскных) и негласных следственных (розыскных) действий. В частности, определить возможность начала уголовного производства, где вероятным фигурантом является народный депутат Украины, исключительно генеральным прокурором (лицом, исполняющим его обязанности). Также определить, что ходатайство о разрешении на задержание, избрание меры пресечения в виде содержания под стражей или домашнего ареста, обыск, нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной и другой корреспонденции, а также о применении других мер, в том числе негласных следственных (розыскных) действий, которые в соответствии с законом ограничивают права и свободы народного депутата Украины, рассмотрение которых отнесено к полномочиям следственного судьи, должны быть поддержаны генеральным прокурором (исполняющим обязанности генпрокурора).

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Также предлагается определить, что рассмотрение таких ходатайств осуществляется следственным судьей апелляционного суда, в пределах территориальной юрисдикции которого находится орган досудебного расследования, а по уголовным процессам о преступлениях, отнесенных к подсудности Высшего антикоррупционного суда, - следственным судьей Высшего антикоррупционного суда. При этом предусматривается возможность обжалования соответствующих решений.

Также вносятся изменения в закон "О статусе народного депутата Украины", которыми предусмотреть особенности юридической ответственности народного депутата. Ими предусмотрено, что народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету (соответствующая норма предусмотрена Конституцией Украины).

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Кроме того, предусмотрено из Регламента Верховной Рады исключить нормы о порядке внесения и рассмотрения парламентом представлений о даче согласия на привлечение народного депутата Украины к уголовной ответственности, задержание или арест.

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Верховная Рада, ГПУ, Депутатская неприкосновенность.
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