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В ОПУ знали о блокировании США военной помощи: Зеркаль просили "не комментировать без разрешения"

В ОПУ знали о блокировании США военной помощи: Зеркаль просили "не комментировать без разрешения"
20:20 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Зеркаль заявила, что Украине было известно о задержании военной помощи США, но эту информацию решили скрыть от общественности.

О блокировке помощи по безопасности Украине от США, которая состоялось 25 июля, в окружении президента Украины Владимира Зеленского знали еще в июле.

И пытались скрыть эту информацию от общественности.

Об этом в интервью The New York Times заявила экс-заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

"У нас была эта информация. Было упомянуто о некоторых проблемах", - отметила Зеркаль.

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Она уточнила, что лично узнала о блокировании военной помощи с дипломатической телеграммы, которую направило в МИД Посольство Украины в США. Точной даты Зеркаль не вспоминает, но говорит, что это точно было до 30 июля.

Офис президента также получил эту телеграмму.

"Мы получили ее одновременно", - отметила Зеркаль.

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Экс-заместитель главы МИД первой среди высокопоставленных чиновников рассказала, что о блокировке помощи по безопасности официальному Киеву было известно гораздо раньше, чем это узнала общественность. Тогда же американские дипломаты требовали от Зеленского выступить с публичным заявлением о начале расследований в Украине – против сына конкурента Трампа на президентских выборах-2020 Джо Байдена, а также о возможном влиянии Украины на президентские выборы в США в 2016 году. Зеркаль утверждает, что после начала расследования Палаты представителей Конгресса США относительно возможного импичмента Трампа, Офис президента Зеленского пытался скрыть информацию, которая могла бы навредить Трампу.

В сентябре Зеркаль имела встречу с помощником Зеленского Андреем Ермаком.

"Его главным посланием было молчать, не комментировать без разрешения", - заявила Зеркаль.

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В октябре Зеркаль должна была лететь в США, где должна была обсудить с представителями Конгресса вопросы, связанные с расследованием относительно возможного импичмента Трампа. МИД Украины этот визит отменило.

Издание The New York Times обратилось в Офис президента Украины за комментариями относительно заявлений Зеркаль. Там на запрос не ответили.

Как сообщалось ранее, в США разгорелся скандал между Белым домом и Конгрессом после появления в СМИ сообщений, что представитель разведки США в рамках программы защиты обличителей нарушений предоставил записку генеральному инспектору, где сказано, что президент Дональд Трамп "пообещал" что-то лидеру иностранного государства, руководствуясь собственными политическими интересами.

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В СМИ предполагали, что в ходе разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля, Трамп мог настаивать на расследовании в Украине действий влиятельного политика от Демократической партии, бывшего вице-президента Джо Байдена. Пресс-секретарь палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси 24 сентября объявила, что Конгресс начинает официальное инициирование процедуры импичмента Трампа.

25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского. В стенограмме говорилось, что Трамп просил Зеленского изучить дело в отношении сына Байдена. 30 сентября Зеленский заявил, что Украина не проводит расследований "по команде" других стран.

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США, Импичмент, Дональд Трамп, Елена Зеркаль, Андрей Ермак.
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