Рада разрешила помощникам народных депутатов работать по совместительству

Новости Украины:Решение вносит изменения в статьи 25 и 36 закона "О предупреждении коррупци"

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно вопроса совместительства работников патронатной службы Верховной Рады Украины". Его принятие за основу и в целом с технико-юридическими поправками поддержал 321 народный депутат.

Этот закон разработан с целью обеспечения права помощников-консультантов народных депутатов, работников секретариатов Председателя Верховной Рады, его первого заместителя и заместителя, работников секретариатов депутатских фракций (депутатских групп) в Верховной Раде на работу по совместительству в соответствии с нормами законодательства, которое определяет их правовой статус.

Документ вносит изменения в статьи 25 и 36 закона "О предупреждении коррупци" с целью исключения помощников-консультантов народных депутатов Украины, работников секретариатов Председателя Верховной Рады, его первого заместителя и заместителя, работников секретариатов депутатских фракций (депутатских групп) в парламенте из перечня лиц, на которых распространяются требования антикоррупционного законодательства в части запрещения совместительства, а также требования о передаче другим лицам принадлежащих им предприятий и корпоративных прав.

Согласно закону, также вносятся изменения в примечания статьи 172-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях, они исключают помощников-консультантов народных депутатов, работников секретариатов Председателя Верховной Рады, его первого заместителя и заместителя, работников секретариатов депутатских фракций (депутатских групп) в Верховной Раде из числа субъектов правонарушений согласно этой статье.

Как пояснила председатель Комитета по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Красносельская, в результате принятия этого закона регулируется право помощников народных депутатов на совместительство, что прямо предусмотрено законом "О статусе народного депутата".

"Цель этого закона проста - остановить этот отток кадров из патронатной службы в части помощников народных депутатов, который мы имеем сейчас", - подчеркнула она. Этот закон вступает в силу на следующий день после его опубликования в газете "Голос Украины".