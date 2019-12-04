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Ответственный за Украину дипломат Госдепа вылетел в Киев

Ответственный за Украину дипломат Госдепа вылетел в Киев
06:00 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:4 декабря посол Рикер встретится с командой Посольства США, а также украинскими официальными лицами в Киеве.

Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филип Рикер отправился в европейское турне, которое в среду начнет визитом в Киев. Об этом сообщили в Государственном департаменте США.

"4 декабря посол Рикер встретится с командой Посольства США, а также украинскими официальными лицами в Киеве", - отметили в американском дипломатическом ведомстве.

О теме встреч не сообщается, однако известно, что в последующие дни представитель Госдепа посетит Словакию и Италию для участия в международных мероприятиях, где обсудит, в том числе, украинский вопрос.

"На протяжении 5-6 декабря посол Рикер возглавит делегацию США на министерской встрече ОБСЕ в Братиславе, Словакия... Он встретится с лидерами стран-участниц, чтобы обсудить ключевые приоритеты, в том числе поддержку прозрачности в военной сфере, а также суверенитет и территориальную целостность Украины", - уточнили в Госдепе.

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В ведомстве добавили, что 6 декабря Рикер отправится в Италию для участия в "Средиземноморском диалоге", а также в мероприятиях, направленных на усиление экономического сотрудничества и содействие торговле и инвестициям.

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Киев, Госдеп, Филип Рикер, Ответственный за Украину дипломат.
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