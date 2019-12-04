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В ЕС объяснили, в чем видят важность Минских соглашений

В ЕС объяснили, в чем видят важность Минских соглашений
04:07 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Представитель ЕС также выразила надежду, что "нормандский саммит", намеченный на 9 декабря в Париже, принесет определенные положительные изменения.

Минские соглашения важны тем, что предполагают привлечение России к процессу разведения войск, которое началось на отдельных участках на Донбассе. Об этом заявила Улла Хаканен, представитель Европейской службы внешних действий, ведающая отношениями между ЕС и Украиной.

Эта мысль прозвучала во время дискуссии «Неопределенность Донбасса: решение конфликта или сдача интересов?», которая состоялась в Брюсселе под эгидой исследовательского центра Вилфреда Мартенса.

Хаканен прокомментировала вопрос корреспондента Укринформа относительно позиции Евросоюза по разведению войск, когда подразделения ВСУ выполняют приказы, а тем временем продолжаются обстрелы со стороны формирований, причастность к которым Россия не хочет признавать, несмотря на многочисленные доказательства.

«Это явление подчеркивает важность Минских соглашений, даже с учетом всех их недостатков. Это пока что единственный согласованный рабочий документ в процессе урегулирования на Донбассе. Там есть перечень войск и типов вооружения, которые не должны находиться вблизи контактной линии, и Россия является частью этого формата переговоров. Если это дает ответ на ваш вопрос, насколько Россия является частью этого конфликта... Я думаю, что мы все в этой комнате знаем правильный ответ», - сказала Улла Хаканен.

Представитель ЕС также выразила надежду, что «нормандский саммит», намеченный на 9 декабря в Париже, принесет определенные положительные изменения.

Саммит в формате «нормандской четверки» должен состояться 9 декабря в Париже. В нем примут участие лидеры Украины, Франции, Германии и России. Это будет первая встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина.

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Последний подобный саммит состоялся 19 октября 2016 года в Берлине. Тогда его участники признали, что никакого прорыва в урегулировании конфликта на Донбассе не удалось достичь.

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ЕС, Донбасс, Минские соглашения, Важность Минских соглашений, Улла Хаканен.
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