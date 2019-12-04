Саммит НАТО: Пристайко заявил, что Украина защищает восточный фланг Альянса

Новости Украины:Выступая на саммите НАТО в Лондоне Вадим Пристайко заявил,что Украина как никто знает, что такое война с РФ.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявляет, что Украина защищает восточный фланг НАТО, даже не находясь в составе Альянса.

Об этом глава МИД сказал во время дискуссии, посвященной безопасности на границах НАТО в Балтийском и Черноморском регионах, состоявшейся в рамках встречи глав государств и правительств государств - членов Североатлантического альянса в Лондоне, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Пристайко выступил на конференции "NATO Engages: Innovating the Alliаnce".

"Даже не будучи членом Альянса, Украина защищает восточный фланг НАТО. Мы не понаслышке знаем, что такое настоящие угрозы на передовой - в Украине погибли 14 тысяч человек из-за решения России военным путем навязать свою политическую систему нашим людям", - подчеркнул министр во время своего выступления.

Состоялись также встречи Пристайко с председателем группы дружбы с Украиной в британском парламенте Джоном Виттингдейлом и руководством Королевского института международных дел "Чатем Хаус".

Напомним, Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко пересказал содержание проекта решения саммита в "Нормандском формате", который был согласован четырьмя государствами.