"Нормандский саммит": Зеленский намерен поднять вопрос о выборах в ОРДЛО

Новости Украины:Зеленский рассказал, как должны пройти выборы в ОРДЛО.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что местные выборы в ОРДЛО возможны только по украинскому закону, с доступом всех украинских партий, наблюдателей и журналистов.

Об этом он сообщил во время совместной с премьер-министром Королевства Швеция Стефаном Лёвеном пресс-конференции в Киеве.

По словам президента, вопрос проведения выборов на Донбассе будет одной из тем саммита в "нормандском формате" в Париже 9 декабря.

"Я уверен, что мы будем поднимать вопрос о возможности (проведения - Ред.) местных выборов (в ОРДЛО - Ред.). Для нас важно, чтобы это происходило по законодательству Украины", - заявил он.

Президент подчеркнул, что для Украины важно, чтобы на этих выборах были представлены все украинские партии, чтобы были иностранные наблюдатели и был открыт доступ для журналистов.