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Путин назвал неприемлемыми условия Украины на транзит газа в Европу

Путин назвал неприемлемыми условия Украины на транзит газа в Европу
16:35 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Владимир Путин все же надеется, что вопрос транзита газа в Европу удастся уладить.

Президент России Владимир Путин назвал неприемлемыми выдвинутые Украиной условия транзита российского газа в Европу.

Об этом Путин сказал на совместной с президентом Республики Сербия Александром Вучичем пресс-конференции.

"Я постоянно повторяю, что мы готовы сохранить украинский транзит, мы ведем сейчас переговоры об этом в Вене. Это никакой не секрет. Правда, условия, которые предлагают нам украинские транзитеры, возможные, они экономически неприемлемы. Пока. Но я надеюсь, что это запросные позиции, и удастся позиции согласовать", - отметил Путин.

Правительство утвердило аудитора Нафтогаза

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель допустил, что очередной раунд трехсторонних газовых переговоров между Украиной, Россией и Европейским Союзом состоится 5 декабря.

15 ноября Путин заявил о готовности снизить цену на газ для Украины на 20-25%.

На это исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко ответил, что предложенная Россией цена газа для Украины на 20-25% ниже не является скидкой, поскольку "Газпром" при прямых поставках не платит за его транспортировку.

При этом топ-менеджер НАК подчеркнул, что скидка в 20-25%, учитывая будущие объемы импорта газа, не сможет реалистично компенсировать отказ от 3 млрд долларов, которые должен уплатить "Газпром" по решению Стокгольмского арбитража.

Министр энергетики рассказал о тарифах на газ для населения

2 декабря Оржель заявил, что Украина на переговорах по транзиту газа после 2020 года будет привязывать вопрос о прямых поставках газа из РФ к вопросу компенсации долгов "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража.

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Газ, Европа, Владимир Путин, Транзит газа.
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