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Среда, 04.12.2019
Гончарук встретился с премьером Швеции: говорили о "Северном потоке 2"
Гончарук встретился с премьером Швеции: говорили о "Северном потоке 2"
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Гончарук встретился с премьером Швеции: говорили о "Северном потоке 2"

Гончарук встретился с премьером Швеции: говорили о "Северном потоке 2"
22:23 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: КМУ

Новости Украины:Гончарук обсудил с премьером Швеции вопросы двустороннего сотрудничества и "Nord Stream 2".

В среду, 4 декабря, Премьер-министр Украины Алексей Гончарук встретился со шведским коллегой Стефаном Лёвеном.

В ходе встречи, в частности речь шла о Nord Stream 2, сообщает Правительственный портал.

"Функционирование газопроводов на территории Европейского Союза должно осуществляться в строгом соответствии с нормами европейского законодательства, в частности, Газовой директивы ЕС. Важно, чтобы в отношении Северного потока-2 страны-члены ЕС не делали никаких исключений. Это вопрос энергетической безопасности региона и качества услуг, предоставляемых на европейском энергетическом рынке", - сказал Гончарук.

Премьер-министр Украины также поднял вопросы двустороннего сотрудничества шведского и украинского правительств.

"Правительство Украины надеется на поддержку Швеции в рамках Стратегии помощи для стран Восточной Европы на 2021-2027 гг. в создании по всей территории Украины сети Офисов европейской интеграции. Швеция также реализовала подобный проект, когда находилась на пути к вступлению в ЕС", - подчеркнул украинский Премьер.

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Он добавил, что эти Офисы станут пространством, где украинцы смогут получать консультативную помощь и узнавать информацию о возможностях, которые предоставляет евроинтеграция гражданам. В Офисах также будет предоставляться консультативно-правовая помощь по базовым вопросам европейского законодательства.

В свою очередь премьер-министр Швеции отметил, что Украина является одним из самых важных партнеров Швеции в вопросах сотрудничества в целях развития.

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"Для нас важно предоставлять поддержку правительству Украины для осуществления в стране ключевых реформ, в частности, реформы децентрализации. Мы также заинтересованы в укреплении двусторонней торговли. В Украине функционирует около 90 шведских компаний. Надеюсь, это число в дальнейшем будет увеличиваться", - сказал Лёвен.

Кроме этого, на встрече обсуждали ряд других вопросов, в частности начало переговоров по заключению соглашения о так называемом промышленном безвизе.

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"В начале следующего года состоится заседание Совета ассоциации Украина-ЕС, в результате которого мы надеемся начать процесс переговоров по заключению Соглашения ACAA - так называемого промышленного безвиза. В повестке дня также будет вопрос секторальной интеграции в сферах цифровых технологий, энергетики, правосудия и внутренних дел", - отметил Гончарук.

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Швеция, Алексей Гончарук, Стефан Левен, Северный поток-2.
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