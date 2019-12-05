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Четверг, 05.12.2019

Еще одного нардепа поймали на кнопкодавстве в Раде (Видео)

Внефракционный нардеп-мажоритарщик из Закарпатской области Роберт Горват попался на кнопкодавстве на заседании Верховной Рады. Как сообщили в общественном движении Чесно, инцидент случился 4 декабря при рассмотрении во втором чтении проекта закона о предоставлении статуса и социальных гарантий добровольцам, которые участвовали в АТО на Донбассе. Горват нажал на две кнопки «воздержался» — за себя и за своего соседа, голосуя за одну из поправок. Правую руку, протянутую к чужому пульту, нардеп прикрыл газетой. Согласно схеме рассадки депутатов, Горват кнопкодавил другого закарпатского внефракционного мажоритарщика — Валерия Лунченко. Горват — десятый нардеп, которого поймали на кнопкодавстве в Верховной Раде 9-го созыва. В предыдущем парламенте движение Чесно зафиксировало четыре факта нарушения этим депутатом процедуры личного голосования. Напомним, во время заседания Верховной Рады 3 декабря Владимир Кальцев восемь раз кнопкодавил за поправки к законопроекту о совершенствовании деятельности Государственного бюро расследований № 2116 и один раз при регистрации депутатов на вечернее заседание. Он стал рекордсменом Рады девятого созыва по кнопкодавству.
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Верховная Рада, Нардеп, Кнопкодавство, Роберт Горват.
11:31 Сегодня Телеграф
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